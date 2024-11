Puntomagazine.it - Operazione della Polizia di Stato contro il traffico di droga e la camorra: 12 arresti a Napoli

: Smantellato un sodalizio camorristico – sequestrati droni,e dispositivi per comunicare con i detenutiLadidiin data odierna per delega del Procuratore Distrettuale ha eseguito una ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di, su richiestaDirezione Distrettuale Antimafia, nei confronti di dodici persone (di cui 10 sottoposte alla custodia in carcere, 2 aglidomiciliari) ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati associativi concernenti ildi sostanze stupefacenti e l’accesso indebito di dispositivi idonei alla comunicazione per i detenuti, fatti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’associazione camorristica denominata“Vanella Grassi”, attiva in particolar modo nella zona del “Perrone” di Secondigliano.