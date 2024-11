Lanazione.it - Lotta alle truffe a Vicopisano: al via la campagna per la sicurezza delle persone anziane

, 18 novembre 2024 -contro gli anziani. Il comune di, in stretta collaborazione con la polizia di stato e i carabinieri, e il supporto della polizia municipale, promuove unaper la, in primis,spesso, purtroppo, prese di mira da truffatori e criminali senza scrupoli. Sono stati organizzati, intanto, due incontri pubblici, per approfondire questo grave problema sociale e per darestrumenti e indicazioni dettagliate per prevenire leed evitare di essere private, ad esempio, di soldi o di preziosi. Oltre allo spavento e al disagio profondo che si provano in certe brutte circostanze. Le iniziative si svolgeranno il 21 novembre,17, al centro Spes, in via XX settembre 56, a Uliveto Terme, con la presenza della Polizia, e il 28 novembre,16, nella sede della Croce Rossa di San Giovanni alla Vena, in Via Garibaldi, con la presenza dei carabinieri.