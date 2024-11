Gastronomia | Cycas presenta il Panettone di Bacoli

Leggi su Ildenaro.it

Un viaggio tra sapori e bellezza: nasce con questo obiettivo ildidelCafè, il lounge bar che affaccia sul Lago Miseno. Lazione ufficiale si terrà lunedì 25 novembre alle 17.00 presso la location sita in Via Miliscola 13, per quello che sarà un evento unico per celebrare la dolcezza della tradizione e il fascino del territorio bacolese.«Presenteremo ildi, un gioiello di bontà che non è solo un dolce, ma un omaggio alla bellezza della nostra città – spiega Luigi Scamardella delCafè – Il suo packaging esclusivo racconta con eleganza le meraviglie di, dalla maestosità della Casina Vanvitelliana alla storia che vive nelle mura del Castello Aragonese. Ogni dettaglio è un invito a riscoprire il nostro territorio, a gustarne l’essenza attraverso sapori indimenticabili».