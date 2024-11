Gaeta.it - Estorsione a Orbassano: la guardia giurata tenta di ricattare un cliente per 1.500 euro

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio curioso si è trasformato in un caso di cronaca in una normale giornata di shopping a, una cittadina situata alle porte di Torino. Un uomo di 52 anni è diventato vittima di untivo dida parte di una, un 44enne, che ha cercato di approfittare di una sua distrazione per chiedere una somma ingente di denaro. Questo fatto, degno di un film d’azione, ha messo in evidenza le problematiche relative alla sicurezza e alla fiducia nelle figure preposte alla protezione dei cittadini.L’accaduto: un’innocente dimenticanzaLa vicenda ha inizio quando il 52enne, uscendo da un negozio, scopre di avere in tasca alcuni articoli del valore totale di 17che ha dimenticato di pagare. Riconoscendo il proprio errore, ildecide di tornare indietro e saldare il conto con la direzione del negozio.