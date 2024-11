Dilei.it - Eleonora Daniele a La Volta Buona sulla morte del fratello Luigi: “Non sappiamo cosa sia successo”

Leggi su Dilei.it

non è soltanto uno dei volti di casa per chi segue la programmazione del mattino di Rai 1. Alla sua professione fa da sfondo una vita privata costellata di dolore, ma anche di ricordi, soprattutto quelli legati aldi cui non perde occasione di parlare.era autistico e in forma grave, non parlava ma con gli occhi sapeva dire tutto.E lei che con quelmaggiore è cresciuta, imparando sin da bambinavoglia dire per una famiglia affrontare tutto questo, ha fatto tesoro di quanto vissuto battendosi in prima persona per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema e per dare una scossa alle istituzioni, ancora indietro rispetto al sostegno dovuto a questi pazienti e alle loro famiglie. Ne ha parlato a La, rivelando ai microfoni di Caterina Balivo quale vuoto abbia lasciato ladi, ancora oggi senza una risposta.