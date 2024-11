Ilrestodelcarlino.it - ’Caduti del dovere’: nuova ricorrenza. Fermo scelta per la prima cerimonia

È stataper celebrare lagiornata regionale delle vittime del dovere. Lasi è svolta ieri mattina e, dopo la deposizione di una corona d’alloro sul monumento ai caduti della polizia di Stato, nel piazzale della questura, è proseguita all’auditorium San Filippo Neri. Alla giornata hanno preso parte il prefetto di, Edoardo D’Alascio, il questore di, Luigi Di Clemente, il vicepresidente della Regione e assessore alla polizia locale e politiche integrate per la sicurezza delle Marche, Filippo Saltamartini. Con loro numerosi rappresentanti delle istituzioni del Fermano e alcuni familiari di poliziotti caduti in servizio. Tra loro i parenti del vicebrigadiere Giovanni Ripani, poliziotto di Altidona, ucciso il 17 novembre 1976 in piazza della Vetra a Milano nel corso di una violenta sparatoria con alcuni rapinatori della banda Vallanzasca.