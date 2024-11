Sport.quotidiano.net - Basket, il GMV perde partita e primato a Livorno, in Divisione Regionale 2

Pisa, 17 novembre 2024 – Niente da fare per il GMV a, nella sesta giornata del campionato di2. Sul campo della Polisportiva Nicola Chimenti, gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno compromesso il match nel secondo quarto, hanno provato a raddrizzarlo nel terzo, per poi cedere definitivamente nell’ultimo. LA CRONACA – Lainizia in equilibrio, con i biancoverdi però in difficoltà a far girare bene la palla in attacco, e poco attenti nella fase difensiva, caratterizzata da alcuni banali errori che portano in vantaggio la squadra di casa. Due bombe di Davini e una di Badalassi tengono comunque a galla il GMV, che termina il primo quarto sul 14-12. Nel secondo, i biancoverdi tornano in campo senza testa, realizzano solo 2 punti in 8 minuti, commettendo numerosi errori difensivi, che permettono ai locali di mettere a segno un break di 16-2 nei primi 8 minuti, parzialmente recuperato, dopo un time out, prima del riposo (36-23).