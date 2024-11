Liberoquotidiano.it - "Baciala Jannik". Sinner e il gelo con Anna Kalinskaya, clamoroso a Torino

, quella coppa. Alzala al cielo mentre papà Hanspeter si gonfia di orgoglio e mamma Seglinde, da casa, ripensa con tenerezza a quel giorno quando, bambino, rompesti un vetro della cucina di Sesto Pusteria con una pallina da tennis. Seglinde, che ora singhiozza per la felicità, ti portò allora dal primo maestro per farti sfogare senza creare più danni e fu quel giorno che ebbe inizio la leggenda dicampione del quale oggi ne celebriamo il diapason tennistico. Il trionfo alle Nitto Finals dicontro Taylor Fritz, piegato con un doppio 6-4, vale quanto uno Slam e ben di più degli altri tornei conquistati in questo anno irripetibile nel quale 70 sono state le partite vinte e solo 6 quelle perse, tutte contro dei Top 10. Questo momento diè il compendio di una vita, di una storia che stiamo raccontando da un anno e alla quale si aggiunge sempre un capitolo nuovo, eccitante e gioioso come è l'avventura di questo 23enne con i capelli rossi che non finisce mai di stupire.