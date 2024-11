Gaeta.it - Aggressione violenta a Ladispoli: un giovane colpisce un odontotecnico con un martello

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un grave episodio di violenza ha scosso, dove undi 20 anni ha aggredito undi 60 anni in un attacco improvviso e brutale. Gli avvenimenti si sono verificati il 15 novembre, in un contesto di violenza che ha richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine e della comunità.Cronaca dell’accadutoL’episodio si è verificato intorno alle 18 in via Napoli, durante una lite che ha preso una piega drammatica. Secondo le prime ricostruzioni, il, residente a, avrebbe preso undallo studio dell’per infliggergli alcuni colpi. I motivi alla base di questa violenza non sono ancora del tutto chiari, ma si ipotizzano tensioni personali fra i due.La situazione è degenerata rapidamente, trasformando una normale discussione in un attacco fisico.