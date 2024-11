Anteprima24.it - Ostruito l’ingresso dell’ambulanza da auto in sosta: disagi al Saut di Benevento

Tempo di lettura: < 1 minutodeldi, in via Sturzo al Rione Libertà, è statoda un’in, causandoal personale sanitario del 118.Probabilmente a causa dell’impossibilità di parcheggiare nei pressi dello stadio, come imposto dal servizio d’ordine e di sicurezza pubblica in occasione dell’incontro di calcio-Avellino, alcuni tifosi hanno lasciato l’nei pressi del. In particolare una Panda grigia è stata lasciata proprio dinanzi il cancello d’ingresso della sede: un comportamento irresponsabile che ha bloccato l’accesso ai mezzi di soccorso. L'articolodainaldiproviene da Anteprima24.it.