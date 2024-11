Mistermovie.it - Mister Movie | Kevin Costner alla ricerca di finanziatori per Horizon 3 e 4

Il sogno epico di Kevin Costner, il western in quattro parti intitolato Horizon: An American Saga, sembra trovarsi in una situazione difficile. Tra problemi finanziari e una risposta deludente del pubblico al primo capitolo, il progetto rischia di rimanere incompiuto, sollevando dubbi sul futuro di questa ambiziosa saga. Kevin Costner alla ricerca di partner per i sequel di Horizon 3 e 4 La visione di Costner per Horizon è imponente, ma i numeri raccontano una storia preoccupante. Dopo un investimento di 110 milioni di dollari per il primo capitolo, il film ha incassato solo 29 milioni negli Stati Uniti, un risultato che ha deluso le aspettative e complicato la programmazione del secondo capitolo. Attualmente, il "Capitolo 2" non ha una data di uscita definita, anche se è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia con recensioni poco entusiasmanti.