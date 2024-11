Inter-news.it - Inter, caso Ultras: striscione contro Beretta a San Siro – TS

Leggi su Inter-news.it

Un altro episodio nelche ha coinvolto le curve die Milan. Dopo la decisione dell’ex capoAndreadi collaborare con la giustizia, è apparso unodi lui a San. A riportarlo è Tuttosport– È ormai da un paio di mesi cbe è scoppiato il, che ha scosso la tifoseria organizzata die Milan. La procura di Milano continua a indagare, ma a gettare ulteriore benzina sul fuoco ci pensa ora unocomparso a San. Il bersaglio del messaggio è l’ex capo, che ha deciso di collaborare proprio con la giustizia. Una decisione che non ha reso felici – per usare un eufemismo – le restanti figure di spicco della Curva. “La tua infamità non appartiene alla nostra mentalità” si legge. Insomma, una frase ben chiara riguardo alla nuova svolta nella situazione.