Calciomercato.it - Condanna unanime per Italia-Francia: “Gesto vigliacco e ignobile, ormai è una moda”

Leggi su Calciomercato.it

E’ successo tutto prima del calcio d’inizio del match che si sta giocando a San Siro e valevole per la Nations LeagueInizio complicato contro la, per l’di Luciano Spalletti, che è andata sotto pochi secondi dopo il calcio d’inizio.per: “è una” (LaPresse) – Calciomercato.itGli azzurri hanno subito il gol di una vecchia conoscenza del calciono, come Adrien Rabiot, che ha battuto Vicario, di testa, su azione da corner. Maera cominciata male già prima, nel corso dell’esecuzione degli inni nazionali. Gran parte di San Siro, infatti, ha deciso di fischiare La Marsigliese. Un comportamento, questo, che purtroppo sta diventando sempre più una brutta abitudine, al quale abbiamo assistito spesso già in passato in altri stadi.