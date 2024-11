Cinque Mulini 2024 Battocletti sul podio | è terza nella gara vinta da Shimket Dominio keniano al maschile

Leggi su Sportface.it

Nadiachiude al terzo posto la, l’edizione numero 92 della grande classica del cross di San Vittore Olona. Sui 6.2 km la fuoriclasse azzurra, medaglia d’argento olimpica nei 10.000 a Parigi, riporta un’italiana sule chiude alle spalle solamente della keniana Sheila Jebet, seconda in 18:48, e dell’etiope Yenenesh, che trionfa in 18:35. “Mi sono divertita un sacco – le parole della portacolori delle Fiamme Azzurre, che ha aperto oggi la sua stagione della campestre – e ho voluto osare in avvio, ma le avversarie erano più rodate. È una prova che serviva per togliere un po’ di ruggine dal motore, ho dato il 100 per cento. Parte da qui la nuova stagione con l’obiettivo di arrivare all’Eurocross preparata il più possibile e in modo tranquillo”. Buon quinto posto per Ludovica Cavalli (Bracco Atletica, 19:13) che precede Valentina Gemetto (Dk Runners Milano, 19:21), Elisa Palmero (Esercito, 19:29) e Nicole Reina (Cus Pro Patria Milano, 19:46), decima Federica Del Buono (Carabinieri, 19:52) davanti alla promessa Ilaria Bruno (Atl.