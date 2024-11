Zonawrestling.net - WWE: Bronson Reed “riconosce” Solo Sikoa e lancia un avvertimento

Come abbia visto, ieri notte a SmackDownsi è unito alla Bloodline di. Sarà lui il quinto membro del gruppo in vista dei WarGames. A farne le spese la OG Bloodline e soprattutto Roman Reigns che è stato colpito dacon uno splash dal paletto. Arrivano ora le sue prime parole dopo gli avvenimenti occorsi durante lo show blu.“I acknowledge”Tramite un post su X,ha commentato quanto successo a SmackDown ieri notte e lo ha fatto con parole importanti., infatti, ha “riconosciuto”rinforzando ancor più la loro alleanza in vista dei WarGames: “Ve lo avevo detto, voglio le luci della ribalta. Raw, SmackDown, voglio prendermi tutto. Faccio quello che voglio e quando voglio. ‘Riconosco’. E si dice Afakasi idioti!”. Ricordiamo che, nato in Australia, ha origini samoane.