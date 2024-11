Bergamonews.it - Si sente male nella sua casa di Dubai, muore 40enne di Capriate

Leggi su Bergamonews.it

San Gervasio. Non lo hanno visto arrivare in ufficio, così hanno cominciato a chiamarlo al cellulare ma lui non rispondeva. Preoccupati, hanno raggiunto la sua abitazione e lo hanno trovato senza vita. Testiomoni della tragedia avvenutagiornata di martedì 12 novembre, gli amici di Gabriele Stucchi, 40 anni, nato e cresciuto aSan Gervasio ma da anni residente a, dove si era trasferito per lavoro.Nato a Bergamo il 4 settembre dell’84, il giovane bergamasco aveva infatti lasciato da qualche tempo la sua terra per raggiungere gli Emirati dove aveva trovato lavoro e cominciato una nuova avventura non solo professionale ma anche di vita. Ma a strapparlo ai suoi sogni e alle sue passioni, è stato un tragico e fatale malore. Inutile l’intervento dei colleghi di lavoro, come quelli dei soccorsi.