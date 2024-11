Lanazione.it - La magia di Eurochocolate. Il debutto è uno show. Viaggio tra gli stand con artisti e giocolieri

Leggi su Lanazione.it

Una dolcissima ripartenza che è già “Sulla bocca di tutti“.ha ripreso la sua avventura nell’acropoli perugina dopo cinque anni di assenza e subito, fin dall’inaugurazione di ieri mattina, ha messo in campo punti di forza, attrazioni e novità di quella che vuole essere una grande e giocosa festa per i trent’anni della kermesse. "Noi ci siamo – dice Eugenio Guarducci al taglio del nastro sul palco di IV Novembre – e andremo avanti con molto piacere finché i vantaggi supereranno le criticità per cittadini e attività commerciali. Spero che questi giorni dimostrino l’importanza e il valore di, la sua ricaduta in termini occupazionali, economici e d’immagine per la città". Al suo fianco l’assessore comunale allo sviluppo economico e commercio, Andrea Stafisso, che dà il bentornato alla kermesse e sottolinea "i dati molto significativi per le presenze e l’occupazione alberghiera".