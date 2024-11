Liberoquotidiano.it - Esalta il pestaggio degli ebrei? Foglio di via per l'amichetto della sinistra: la polizia non perdona

Gli sconti stanno a zero. Ladi Milano ha infatti adottato pesanti misure nei confronti di due persone coinvolte nella manifestazione pro-Palestina del 9 novembre. Tra i destinatari del provvedimento c'è Mohammad Hannoun, 62 anni, il quale aveva pubblicamenteto i raid compiuti da giovani tifosi arabi in Olanda in occasione l'incontro di Europa League tra Ajax e Maccabi Tel Aviv, disputato ad Amsterdam il 7 novembre. Quella sera i tifosi israeliani sono stati brutalmente aggrediti in più particittà: un vero e proprio pogrom. Hannoun è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di istigazione a delinquere e gli è stato notificato undi via. Il secondo soggetto colpito dai provvedimentiè un cittadino egiziano, residente nella provincia di Milano.