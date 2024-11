Dilei.it - Matrimoni dal mondo, le tradizioni delle nozze in Turchia

Crocevia tra Oriente ed Occidente, laè un Paese in cui si fondonomillenarie e nuove tendenze. Questo singolare mix si applica anche al contesto dei, in cui convivono antiche usanze e mode contemporanee.Ma quali sono le caratteristiche più importanti deiin? Dal look al banchetto, ve lo spieghiamo in questa guida.pre-ali inLo scambiofedi nuziali è uno dei momenti più caratteristici deioccidentali. In, invece, questo rito viene effettuato durante il fidanzamento. In particolare, un membro anziano della famiglia lega due anelli al quarto dito della mano destra dei due sposi, in una funzione chiamata Alyans.Molto simile agli addii al nubilato e al celibato celebrati in Occidente, è l’Henna Night, o Kina Gecesi, che viene celebrata la sera prima