Isaechia.it - Maria De Filippi racconta di aver querelato un uomo di 65 anni: “Mi ha fatto ribollire il sangue”

Leggi su Isaechia.it

Ieri pomeriggio,Deè stata ospite telefonicamente del programma radiofonico Password, in onda su RTL 102.5, durante il quale hato unincrescioso che le è capitato in questo ultimo periodo.La conduttrice di punta di Canale 5, in questo momento in tv con Amici, Uomini e Donne e Tu si que vales, ha ricordato la morte del marito Maurizio Costanzo e io grande dolore provato, parlando anche di ciò che essa ha significato per suo figlio Gabriele e per gli altri figli del presentatore e giornalista, scomparso il 24 febbraio 2023.In questo ultimo anno si è tanto parlato diin relazione a Maurizio e alla sua scomparsa e non sono mancate le insinuazioni e le domande in merito all’eredità del giornalista e a chi sarebbe andata.Proprio della tanto discussa eredità,Deha parlato ai microfoni di RTL 102.