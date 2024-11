Ilfattoquotidiano.it - Il progetto della Via del cotone passa per Riad: l’Arabia Saudita può fermare le mire israeliane

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Giacomo Gabellini*Nei giorni scorsi, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso la propria ferma intenzione di riattivare il processo di normalizzazione dei rapporti con le monarchie sunnite del Golfo Persico che era stato avviato con gli Accordi di Abramo, siglati nel 2020 sotto l’egida di Donald Trump (in foto).La concomitanza tra l’esternazione e il successo elettorale conseguito dal candidato repubblicano alle elezioni presidenziali statunitensi scaturisce con ogni probabilità dall’auspicio che il premier israeliano nutre di ottenere il pieno appoggio del futuro inquilinoCasa Bianca. Non soltanto per quanto concerne la “liquidazione”questione palestinese, ma anche in relazione alla definizione di un accordo diplomatico cone alla realizzazionecosiddetta Via del