Ilrestodelcarlino.it - Il don dei due mondi. San Giovanni celebra la vita di Antonio Cavoli

di Luca Pizzagalli Da Sanalla terra del Sol Levante, per unadedicata alla terra nipponica. È una storia unica nel suo genere quella che la Valconca vuole ricordare ere: la storia di don, prete missionario tra i più importanti di tutto il Giappone. Una figura storico-religiosa che ha attraversato tutto il ‘900 lasciando un segno indelebile nella cultura religiosa giapponese, fondando la Congregazione delle Suore della Carità che oggi annovera oltre 900 suore in ben 16 paesi nel mondo. Venerdì 22 novembre alle ore 21 presso la sala del consiglio comunale di Saninterverrà Takaku Mitsuru in una conferenza dal titolo "Carlo Vanni e Don. Un ponte dall’Italia al Giappone", dove si ricorderà ladel sacerdote ed un interessante scambio epistolare con il concittadino Carlo Vanni negli anni ‘50, quindi domenica 24 novembre alle ore 11.