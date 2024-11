.com - Ginevra torna con il nuovo singolo My baby!

Leggi su .com

È disponibile da oggi in tutti gli store digitali My!, ilinedito diÈ disponibile da oggi in tutti gli store digitali My!, ilinedito di(Asian Fake/Sony Music Italy). Il brano, che anticipa ilprogetto della cantautrice in arrivo a inizio 2025, sarà disponibile per la programmazione radiofonica da lunedì 18 novembre. “my! segna l’inizio di una nuova era per il mio progetto – racconta– Qui dentro ci sono gli anni ’90, che hanno sempre caratterizzato le mie sonorità, il folk e tante chitarre”. In my!, infatti, laeterea che finora è stata protagonista insiemeall’elettronica, fa spazio ad un suono è più sporco e organico, un sound che richiama il mondo dei Pixies e dei Blur, ma comunque contemporaneo. Il racconto è diretto, semplice, ed è accompagnato ad un mood esplosivo e più consapevole.