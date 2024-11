Ilrestodelcarlino.it - Cristina Tassinari, rivelazioni choc. La giornalista eletta in Comune:: "In Rai allungavano le mani"

, consigliera comunale del gruppo di Fratelli d’Italia, è statapresidente della Commissione pari opportunità nella seduta che si è tenuta ieri. Proposta dalla maggioranza, è statacon i voti della stessa, mentre l’opposizione ha mantenuto "una benevola astensione". La neo presidente ha tenuto a ringraziare tutti, "anche l’opposizione" per la fiducia accordata, e ha raccontato perché si sente adatta a questa sfida. "Dopo dieci anni di relazione, era la fine degli anni ‘90, ho interrotto questo legame con il mio compagno perché venivo maltrattata. Non so quante volte sono andata al Pronto soccorso. Ho denunciato alla Polizia, ma non c’erano ancora le leggi che ci sono adesso sullo stalking e me lo ritrovavo sotto casa sempre, chiamate ogni ora del giorno e della notte".