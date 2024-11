Lanazione.it - Città del Natale e del Vasari. La mappa di tutti gli eventi

Leggi su Lanazione.it

I mercatini tirolesi, la ruota panoramica, Babbo, la pista sul ghiaccio, tutto è pronto. Le luci si stanno per accendere sulladel. Da domani ad Arezzo torna la magia delle feste che quest’anno sposa quella delle arti, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza unica nellache nel 2024 celebra il genio di Giorgionel 450mo anno dalla morte. Proprio per questa ricorrenza l’intera edizione di "Arezzodel2024" avrà come filo conduttore il tema "Ildelle Arti", a partire dal suggestivo percorso di istallazioni e proiezioni luminose che offrirà una lettura insolita ed emozionante di architetture e palazzi storici. I pronostici fanno già ben sperare, sulla scia degli scorsi anni. Gli alberghi si stanno riempiendo, i ristoranti stanno scaldano i motori.