Vitali convocato in Azzurro. Giocherà nel 'suo' PalaBigi Grant a rischio per Venezia

Michelesarà profeta ‘in patria’. Il capitano della Pallacanestro Reggiana è infatti statodal ct Gianmarco Pozzecco per le due partite che la Nazionalecontro l’Islanda (il 22 e il 25 novembre) valevoli per la qualificazione ad Eurobasket, la seconda delle quali, com’è noto, si disputerà al ‘’. Si tratta ovviamente di una bella gratificazione per la guardia-ala bolognese che aveva già partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2021 con la spedizione guidata da Meo Sacchetti, ma che poi dopo alcune annate non troppo fortunate era finito ai margini. Adesso avrà invece nuovamente l’occasione di tornare protagonista con la canotta dell’Italia, davanti a quel pubblico reggiano che in questi anni non gli ha mai fatto mancare il proprio sostegno e sarà orgoglioso di vedere un proprio alfiere vestire l’