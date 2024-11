Oasport.it - Sci alpino, Lindsey Vonn ufficializza il ritorno alle gare: “Non vedo l’ora!”

Dopo giorni di indiscrezioni e voci, diventate sempre più insistenti nelle ultime ore, la statunitenseha confermato, attraverso un comunicato stampa della Federazione USA di sci, che tornerà in gara in Coppa del Mondo a 40 anni.Nella nota stampa divulgata, si legge come dopo più di cinque anni dal ritiro agonistico, la nordamericana tornerà a mettere gli sci ai piedi: anche se non c’è ancora la comunicazione ufficiale, molto probabilmente il rientro in Coppa del Mondo avverrà a dicembre, in occasione delleveloci in programma negli States., che in carriera ha vinto 82sul circuito maggiore, utilizzerà, come accaduto per Hirscher, la wild card messa a disposizione dalla FIS e partirà così a ridosso delle 30 nella startlist: “Nondi riunirmi con la squadra di sci americana e di continuare a condividere l’esperienza sportiva con queste incredibili donne“.