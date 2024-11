.com - Pallanuoto / Umberto Panerai premiato a Senigallia

Leggi su .com

L’ex portiere del Settebello racconterà la sua storia di vita e sport il 15 novembre, 14 Novembre 2024 – Il Panathlon Club, in collaborazione con il Club Nautico di, organizza una serata conviviale che avrà luogo nella storica sede del Club Nautico.L’evento, che si terrà il venerdì 15 novembre alle ore 21, sarà dedicato ai temi centrali del Panathlon, club service internazionale impegnato nella promozione dei valori etici e culturali dello sport.Un’occasione per celebrare figure di grande spessore sportivo e umano che hanno incarnato questi valori nel corso della loro carriera.Il Club Nautico ha scelto di premiare l’attività sportiva e sociale di, uno dei più grandi portieri italiani nella storia della, argento olimpico e medaglia di bronzo agli Europei di Jönköping nel 1977, ha avuto una carriera eccezionale con squadre come la RN Florentia e Lerici, per poi entrare nel Team Prada come preparatore atletico di Luna Rossa per la Coppa America.