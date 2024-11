Primacampania.it - Mobilità sostenibile: Gronde a nord di Napoli, al via la fase di progettazione

Leggi su Primacampania.it

– Entra nel vivo ladi studio eper la realizzazione delle duepreviste dal PUMS – il Piano Urbano dellaapprovato recentemente dalla Città Metropolitana di– per collegare, con un sistema di, il territorio adell’area metropolitana di, nello specifico la ‘Gronda a ovest Chiaiano – Calvizzano – Licola’ e la ‘Gronda a est Giugliano-Cardito/Afragola-Zona Vesuvio/Nolana’.“Abbiamo sottoscritto – ha annunciato il Consigliere delegato ai Trasporti della Città Metropolitana, Luciano Borrelli – l’Accordo con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per la realizzazione di uno studio di natura trasportistica e ambientale per valutare soluzioni di trasporto pubblico per le due linee di Gronda che abbiamo previsto nel PUMS, tenendo anche conto delle indicazioni tecniche dei pregressi studi di settore, per pervenire a una proposta di, sulla base degli indirizzi del Sindaco, Gaetano Manfredi, e del Consiglio Metropolitano”.