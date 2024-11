Amica.it - Martha Louise di Norvegia e lo sciamano sono apparsi innamorati nella prima uscita dopo le nozze. Nel bel mezzo di uno scandalo...

Leggi su Amica.it

Che periodaccio per la royal family norvegese. Se già era caduta una tegola pesante in testa alla casata nordica con l‘arresto di Marjus, il figlio che la principessa Mette-Marit ha avuto da uno spacciatoredi incontrare il principe ereditario Haakon, ora, a rendere la situazione ancor più complicata, c’è unosessuale che coinvolge Durek Verrett, genero di re Harald e neo marito della principessain pubblico con il maritoLo scorso 10 novembredi, principessa e figlia del re, si è mostrata per lavolta a un evento pubblico con il marito, loDurek Verrett, da quando si è sposata.I due hanno sfilato, insieme, sul red carpet a Los Angeles per laedizione dei Gurus Awards.