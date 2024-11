Gaeta.it - In arrivo “Secret Level”: la nuova serie animata per adulti di Prime Video

Facebook WhatsAppTwitterha svelato recentemente nuovi dettagli su “”, unaantologicaperche si preannuncia come uno degli eventi più attesi del panorama televisivo. Prodotta da Amazon MGM Studios e Blur Studio, questa produzione si distingue per il suo approccio innovativo, poiché si ispira a universi di celebrigiochi. Al debutto il 10 dicembre in oltre 240 Paesi, gli episodi verranno rilasciati con cadenza settimanale, facendo crescere l’attesa tra gli appassionati di animazione e gaming.La trama e le caratteristiche di” è strutturata in 15 episodi, ognuno dei quali offre una storia unica. Utilizzando tecniche di animazione all’avanguardia, lasi propone di trasportare gli spettatori in mondi già noti, tratti da alcune delle proprietàludiche più iconiche.