Donnapop.it - Ilary e Totti, la guerra in tribunale continua: ecco a quanto ammonta l’assegno di mantenimento

Leggi su Donnapop.it

Blasi e Francescosi sono incontrati di recente in, a quasi due anni dalla fine del loro matrimonio: non appena si sono visti, si sono avvicinati stringendosi la mano.Purtroppo, però, la situazione è tutto fuorché rosea: apare nessuno dei due cederebbe di un solo millimetro verso l’altro ed entrambi sono intenzionati a portare avanti la loro battaglia. Adesso, però, il tema centrale di tutto èdiche il Pupone dovrà versare ai loro tre figli.Il settimanale Oggi ha fatto luce sustia accadendo: al momento sembra cheBlasi e la sua difesa abbiano chiesto un totale checirca fra i 18 e i 20mila euro mensili., dal canto suo, vorrebbe ridurre drasticamente la cifra. Apare, però, spunterebbe un’ipotesi che non lascerebbe scampo all’ex calciatore.