Fabio Avaro | Racconto ‘Storie Bastarde’ di periferia con gli occhi dei bambini

(Adnkronos) – La vita di una delle tante periferie d’Italia, quella di Ostia alle porte di Roma, raccontata attraverso la vita di diversidel quartiere in un “monologo narrativo” o, per meglio dire, in un “one man comedy”. Ha debuttato ieri, in una sala gremita, al Teatro Lo Spazio – Off di Roma dove resterà fino al 17 novembre,, lo spettacolo interpretato dacon la regia di Ariele Vincenti, tratto dal volumeBastarde – Quei ragazzi cresciuti tra Pasolini e la Banda della Magliana’ di Davide Desario. Una messa in scena, dice all’AdnKronos, “ispirata al libro, che rappresenta l’atmosfera e le comitive che si formarono ad Ostia negli anni Settanta. Al centro della narrazione ci sono i ragazzi nati in quel periodo, per questo la storia è ambientata tra gli anni Settanta e i primi anni Novanta.