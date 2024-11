Attacco ai giudici Mattarella stoppa Musk E ‘Mister X’ sente Meloni

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – “L’Italia è un grande Paese democratico e devo ribadire, con le parole adoperate il 7 ottobre 2022, che sa badare a se stessa nel rispetto della sua Costituzione”. Ventiquattro ore dopo l’affondo di Elonnei confronti dei magistrati italiani sul caso migranti, è il presidente della Repubblica, Sergioa far sentire forte e chiara la sua voce con una dichiarazione resa pubblica a mezzogiorno dal Colle. Le parole del capo dello Stato suonano come un vero e proprio monito, rivolto in questo caso al patron della Tesla che ieri è tornato ad attaccare le toghe, a non interferire sulla sovranità di altri Paesi, che non a caso cita il precedente di due anni fa quando la ministra per gli Affari europei francese, Laurence Boome, aveva manifestato preoccupazione per la vittoria del governoalle politiche.