Ranieri atterrato a Roma tra i tifosi scatenati

Appenaper prendere posto sulla panchina giallorossa, Claudioè stato accolto da 400. Tantissimi cori per lui e: “uno di noi!”. Il mister fa fatica a conquistare l’uscita dell’aeroporto.Leggi anche:per amore dei colori giallorossi dice sì ai FriedkinClaudio #è appena sbarcato a Fiumicino, pronto ad iniziare la sua terza avventura alla #AS(domani il comunicato e nel pomeriggio il primo allenamento). Diversiad accoglierlo in aeroporto dopo il viaggio a Londra per trovare l’accordo con #Friedkin@tempoweb pic.twitter.com/8bRPUoFvsa— Filippo Biafora (@FilBiafora) November 13, 2024 La prima disulla panchina dellasarà contro il Napoli di Conte.L'articolotra iilNapolista.