Open-es, la community in prima linea per la transizione sostenibile

L’unione fa la forza. Non è solo un modo di dire, ma lo spirito che ha guidato ladi-es, che si è data appuntamento a Roma nell’area del Gazometro per l’evento “Ostiense Next: ecosistema di innovazione”. La giornata di lavoro, che si è tenuta il 13 novembre, è stata organizzata dalla stessa alleanza-es, lanciata da Eni nel 2021 e che ora ha visto riunirsi tanti attori di primo piano del mondo industriale, finanziario e istituzionale.Un incontro con al centro i temi sempre più attuali della sostenibilità e dell’innovazione. Talk ma anche documenti sui tavoli di discussione, a partire del rapporto “-es Navigatore Esg”, un vademecum per le imprese impegnate a migliorare il loro profilo Esg (Environmental, Social, e Governance) senza perdere di vista la competitività.