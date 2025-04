Lanazione.it - Firenze, in scena Serena Rossi con ‘Serenata a Napoli’

, 6 aprile 2025 – Il 10 aprile al teatro Verdi sarà protagonistacol suo spettacolo ‘ta a. Nel primo spettacolo teatrale ideato dai racconti e la musica sono stretti come amanti. Una canzone apre una storia che riporta ad una musica, che rimanda ad una leggenda, che arriva ad una ninna nanna. Al centro, la città più misteriosa del mondo, che ha confuso anche le sirene, che ha una sua filosofia, un suo immaginario, una sua religione. Napoli è una sirena, Partenope, che si lasciò morire per non essere riuscita ad incantare Ulisse, una creatura mitologica che rinuncia alla vita per un amore mortale. Napoli è nata sotto il segno della musica. Napoli è femmina. Adorata e uccisa. Amata e odiata.dedica la suata a Napoli e per conquistare la sua città le canta le canzoni della sua infanzia, di quella terra tellurica stretta tra il Vesuvio e il mare.