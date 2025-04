Pd in piazza a Bologna la sceneggiata | sirene e bombe

Bologna. Dal titolo "Una piazza per l'Europa", l'evento promosso dai sindaci Matteo Lepore (Bologna) e Sara Funaro (Firenze) inizia con le sirene anti-bombe. A spiegare la ragione è lo stesso primo cittadino dem: "Per prima cosa - esordisce Lepore - manderò video di questa piazza così piena al sindaco di Kharkiv in Ucraina, siamo gemellate dal 1966, abbiamo mandato loro beni di prima necessità e diversi volontari sono partiti e hanno aiutato quella popolazione, quella sirena loro la sentono ogni giorno da diversi anni. E lo manderò ai sindaci a Gaza, allo staff del sindaco Imamoglu ingiustamente carcerato". La manifestazione, indetta dopo quella analoga a Roma, per Lepore è a favore di "un'Europa unita" perché "un'Europa divisa è un'Europa più debole". E ancora, spiegando le posizioni del Pd.

