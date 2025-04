Myanmar | sopravvissuto al terremoto salvato da soccorritori cinesi racconta la sua storia

terremoto in Myanmar, Ko San Lwin, 52 anni, ha espresso profonda gratitudine ai soccorritori cinesi che lo hanno salvato. Dopo essere rimasto intrappolato per quasi 125 ore sotto le macerie del terremoto in Myanmar, Ko San Lwin, 52 anni, ha espresso profonda gratitudine ai soccorritori cinesi che lo hanno salvato.

