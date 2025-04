Bollate il Capitano Liccardo nelle scuole per la legalità

Bollate, il Capitano Liccardo nelle scuole per portare la “Cultura della legalità”. Dal mese di febbraio e per tutto il mese di marzo il Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Bollate Salvatore Liccardo ha tenuto presso alcune scuole Primarie, Medie e Superiori di Bollate delle conferenze, in attuazione del progetto di diffusione della “Cultura della . Leggi su Ilnotiziario.net , ilper portare la “Cultura della”. Dal mese di febbraio e per tutto il mese di marzo il Comandante della Tenenza dei Carabinieri diSalvatoreha tenuto presso alcunePrimarie, Medie e Superiori didelle conferenze, in attuazione del progetto di diffusione della “Cultura della .

