Svolta nelle indagini su Francesca Russo morta a casa del capo | lui indagato per omicidio colposo

omicidio colposo. L'ipotesi della procura di Velletri, che sta coordinando le indagini dei carabinieri di Castel Gandolfo, è che l'indagato possa aver tardato nel chiamare i soccorsi. Leggi su Fanpage.it L'uomo è sotto indagine con l'accusa di. L'ipotesi della procura di Velletri, che sta coordinando ledei carabinieri di Castel Gandolfo, è che l'possa aver tardato nel chiamare i soccorsi.

Francesca Russo trovata morta in casa del datore di lavoro, svolta nelle indagini: l'uomo indagato per omicidi. Ciampino, estetista 26enne trovata morta in casa del suo datore di lavoro: ora l'uomo è indagato | La famiglia di lei: "Poteva fare di più". Francesca Russo, la difesa del datore di lavoro: «Alle 9.30 era viva: dovevamo andare al mare e l'ho lasciata dormire». Francesca Russo morta a Ciampino per un'emorragia, la corsa verso la villetta della mamma: «Lo sentivo, era in.

