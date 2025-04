Ilfattoquotidiano.it - L’odissea dei richiedenti asilo tra file incivili davanti alle questure e tagli ai servizi: l’anticipazione di PresaDiretta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nella puntata in onda domenica 6 aprile20.30 su Rai 3, “” si occupa di migranti, mentre “Aspettando“, di sicurezza stradale e del nuovo Codice della strada. Tremila persone l’anno, 8 vittime al giorno, una ogni 3 ore. Una strage quella che si consuma sulle strade italiane, la prima causa di morte tra i giovani. Le storie di chi ha perso la vita e l’impegno di chi fa prevenzione. E poi l’inchiesta di “” entrerà dentro i Centri di permanenza per il rimpatrio, tra disagio, psicofarmaci e atti di autolesionismo. Insiemetestimonianze dei primi migranti inviati nei centri di accoglienza in Albania e alla ricostruzione della vicenda di Moussa Diarra, uccisoalla stazione di Verona. E un reportage in Spagna, per conoscere le nuove norme sui migranti del governo Sanchez.