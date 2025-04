Internews24.com - Jacobelli non si sbilancia: «Chi vince lo scudetto? Lo sapremo alla fine di aprile con l’Inter che ha 8 partite in 25 giorni! Il Napoli non molla e col Bologna…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl noto giornalista Xaviersi è espresso così riguardolottain Serie A tradi Inzaghi e ildi ConteIntervistato in esclusiva da JuventusNews24, il noto giornalista Xaviersi è soffermato anche sulla lottatrae Inter.CHILO? – «Questa rispostasua domanda la potremo darediperchéha ottonell’arco di venticinque, la prima l’ha giocata nel derby nella semifinale di andata con il Milan. Ilne ha quattro in ventiquattro, seriesce a gestire le energie nonostante gli svariati infortuni e soprattutto ad andare in campo ogni tre, è chiaro che – anche per i punti di vantaggio sul– sia la squadra che vanti di maggiori possibilità ma ilnon, ilha il carattere di Conte.