Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha vissuto un momento drammatico | la malattia che ha segnato la sua adolescenza

Bonolis, il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, racconta il momento drammatico che ha vissuto nell’adolescenza che ha segnato la sua vita!Leggi anche: Sonia Bruganelli parla (ancora) di Paolo Bonolis, l’amore è finita, ma il loro rapporto è molto stretto: le sue parolePaolo Bonolis e Davide Bonolis, padre e figlio, si raccontano insieme in Doppio Passo, il podcast sul mondo del calcio che sta appassionando tantissimi tifoni e non.Ventenne, calciatore professionista, Davide Bonolis ha ripercorso la sua carriera fin dagli esordi, rivelando il motivo per cui, in un determinato momento, ha dovuto interrompere. Ecco cosa è accaduto al figlio di Bonolis e di Sonia Bruganelli! View this post on InstagramA post shared by Davide Bonolis (@davideBonolis)Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha vissuto un momento drammaticoCome risaputo, Paolo Bonolis è un grande appassionato di calcio, da sempre tifoso dell’Inter. Donnapop.it - Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha vissuto un momento drammatico: la malattia che ha segnato la sua adolescenza Leggi su Donnapop.it Davide, ildi, racconta ilche hanell’che hala sua vita!Leggi anche:parla (ancora) di, l’amore è finita, ma il loro rapporto è molto stretto: le sue parolee Davide, padre e, si raccontano insieme in Doppio Passo, il podcast sul mondo del calcio che sta appassionando tantissimi tifoni e non.Ventenne, calciatore professionista, Davideha ripercorso la sua carriera fin dagli esordi, rivelando il motivo per cui, in un determinato, ha dovuto interrompere. Ecco cosa è accaduto aldie di! View this post on InstagramA post shared by Davide(@davide)IldihaunCome risaputo,è un grande appassionato di calcio, da sempre tifoso dell’Inter.

