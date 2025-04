Anteprima24.it - Grande successo per la Caccia alle Uova: una giornata di sorrisi, giochi e magia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiUn’esplosione di colori, risate e meraviglia ha animato il centro sportivo Malevento in occasione della tanto attesaorganizzata dall’associazione La Voce delle Donne, in collaborazione con Neverland Animazione e Malevento. L’evento, pensato per i più piccoli ma capace di coinvolgere tutta la famiglia, ha fatto registrare il tutto esaurito già giorni prima, confermando ilentusiasmo che circonda le iniziative della nostra comunità. Circondati da un prato verde e da un’atmosfera primaverile, i bambini – armati di sacchetti e tanta curiosità – si sono cimentati in una divertente, tra indizi da scoprire, sorprese da trovare e dolci premi da gustare. Ogni momento è stato accompagnato dagenuini, risate contagiose e l’energia coinvolgente di chi crede nella bellezza dello stare insieme.