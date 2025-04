Il nuovo Milan tra progetto stadio e caso Paratici | una clausola blocca tutto

Milan vuole ripartire con un nuovo progetto che possa dare lustro alla storica società. I troppi passi falsi hanno portato a numerose proteste da parte dei tifosi che continuano ad attaccare la società per la poca chiarezza nel futuro dei rossoneri e per alcune scelte di mercato ritenute incomprensibili. Per rilanciare il Milan, negli ultimi mesi si è parlato spesso di un nuovo stadio e soprattutto di una riorganizzazione societaria che possa mettere ordine nei rapporti tra società, calciatori e dirigenza. Proprio per questo l'arrivo di Fabio Paratici al Milan come nuovo direttore sportivo era stato accolto dai tifosi con grande entusiasmo.I motivi della trattativa saltata con ParaticiUna trattativa vicina alla definizione, mancava solo la fatidica ufficialità ma che è saltata definitivamente, infatti l'intesa tra le parti non è stata più ratificata.

