Ginnastica ritmica Coppa del Mondo | Sofia Raffaeli terza al cerchio in Bulgaria

Sofia vanno in scena le finali della prima tappa di Coppa del Mondo 2025 di Ginnastica ritmica. L’Italia vanta una sola partecipazione, quella di Sofia Raffaeli al cerchio. L’azzurra ottiene un punteggio di 28.400, salendo sul terzo gradino del podio. Raffaeli è anticipata dalla padrona di casa Stiliana Nikolova con 29.500, mentre Taisiia Onofrichuk – vincitrice dell’All-around ottiene il secondo posto con 28.850.cerchioStiliana Nikolova 29.500Taisiia Onofrichuk 28.850Sofia Raffaeli 28.400Alina Harnasko 28.200Lian Rona 27.800Takhmina Ikromova 27.550Anastasiia Salos 26.600Daniela Pico 26.200Sofia RaffaeliPALLAStiliana Nikolova, già vincitrice della finale al cerchio, si impone anche nella palla con un punteggio di 28.950. Alle spalle della ginnasta bulgara c’è Alina Harnasko con 28. Leggi su Sportface.it vanno in scena le finali della prima tappa didel2025 di. L’Italia vanta una sola partecipazione, quella dial. L’azzurra ottiene un punteggio di 28.400, salendo sul terzo gradino del podio.è anticipata dalla padrona di casa Stiliana Nikolova con 29.500, mentre Taisiia Onofrichuk – vincitrice dell’All-around ottiene il secondo posto con 28.850.Stiliana Nikolova 29.500Taisiia Onofrichuk 28.85028.400Alina Harnasko 28.200Lian Rona 27.800Takhmina Ikromova 27.550Anastasiia Salos 26.600Daniela Pico 26.200PALLAStiliana Nikolova, già vincitrice della finale al, si impone anche nella palla con un punteggio di 28.950. Alle spalle della ginnasta bulgara c’è Alina Harnasko con 28.

