Paolo Bonolis giudice a Tú Sí Que Vales

Vales, segnando un clamoroso ritorno in prima serata e un nuovo scossone nei palinsesti MediasetL'articolo Paolo Bonolis giudice a Tú Sí Que Vales proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Paolo Bonolis giudice a Tú Sí Que Vales Leggi su Ildifforme.it Il conduttore romano potrebbe sostituire Gerry Scotti nella giuria di Tú Sí Que, segnando un clamoroso ritorno in prima serata e un nuovo scossone nei palinsesti MediasetL'articoloa Tú Sí Queproviene da Il Difforme.

Paolo Bonolis e la battuta a Carlo Conti sul problema blackface a Tale e Quale: «Ma tu come fai?». Tale e Quale, la battuta di Paolo Bonolis sulla blackface: "Carlo e tu come fai?" e Conti: "Ma io sono bianco". Nell’ultima puntata di “Tale e Quale Show” arrivano Mina e Celentano. Quarto giudice, Paolo Bonolis. Tale e quale show, Paolo Bonolis star della finale e una super favorita. Chi vince. Tale e Quale Show: Carmen Di Pietro diventa Cristiano Malgioglio. Paolo Bonolis scatenato su Conti e blackface: "Come fanno con te?". Tale e Quale Show, pagelle ultima puntata: Bonolis fa scalpore (9), l’incantesimo di Kelly Joyce (8). Ne parlano su altre fonti

Bonolis a Tu sì que vales: lo scoop, quale giudice storico sostituirà - A Tu sì que vales arriva Paolo Bonolis: ecco chi andrà a sostituire, l'indiscrezione sul cambio in giuria nel popolare talent show ... (msn.com)

“Prende il posto dello storico giudice” Clamorosa novità a Tu Si Que Vales, il conduttore più amato nuovo giudice del programma - Maria De Filippi e Paolo Bonolis potrebbero avviare una collaborazione televisiva dopo il loro incontro a "Avanti un altro!", con Bonolis pronto a diventare giurato di "Tu Si Que Vales" ... (bigodino.it)

Paolo Bonolis in giuria al posto di Gerry Scotti a Tú sí que vales? Ecco il gossip delle ultime ore - Stando a un gossip esploso in queste ultime ore, Paolo Bonolis potrebbe prendere il posto di Gerry Scotti come giudice della prossima edizione di Tú sí que vales. (novella2000.it)