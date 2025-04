Notizieaudaci.it - Roma, monta la pistola del fratello vigilante con un tutorial ma si ferisce alla testa: gravissimo 13enne

Un ragazzo di 13 anni è arrivato nella tarda serata del 5 aprile in gravissime condizioni all’ospedale San Camillo dicon una ferita d’arma da fuoco. Il ragazzino è ricoverato in condizioni disperate al San CamilloSulla vicenda sono in corso indagini dei poliziotti della Squadra Mobile e del commissariato San Paolo. In casa è stata trovata unaregolarmente detenuta. Al momento non si esclude possa essersi trattato di un incidente. Le condizioni del tredicenne sono al momento gravissime. Il ragazzino è ricoverato all’ospedale San Camillo diin prognosi riservata. Giacomo, il nome dell’adolescente, avrebbe trovato ladelmaggiore, che lavora come come, sta su un tavolo. Larita in 15? guardando unMentre l’uomo stava facendo la doccia sarebbe riuscito a rirla in 15? minuti seguendo unsulla manutenzione delle armi da fuoco sui social.