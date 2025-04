Roma Balzaretti | Il derby della Capitale è difficile da gestire

della stagione di Serie A è senza dubbio il derby di Roma. Una partita che si prepara da sola, dal punto di vista psicologico e non solo. I giallorossi saranno prima impegnati oggi 6 aprile con la Juventus, allo stadio Olimpico, e dovranno poi pensare alla stracittadina con la Lazio, in programma tra una settimana. La sfida contro i biancocelesti sarà estremamente delicata per ciò che riguarda la qualificazione alla prossima Champions League, con i capitolini che si stanno avvicinando sempre di più al 4° posto.Proprio del derby della Capitale ha parlato l’ex terzino della Lupa Federico Balzaretti, in un’intervista rilasciata ai microfoni di “Oggi Sport Notizie“. Queste sono le parole del 43enne: “Inutile dire che questa è una sfida come le altre perché non lo è. Sololaroma.it - Roma, Balzaretti: “Il derby della Capitale è difficile da gestire” Leggi su Sololaroma.it Si sa, una delle partite più attese nell’arcostagione di Serie A è senza dubbio ildi. Una partita che si prepara da sola, dal punto di vista psicologico e non solo. I giallorossi saranno prima impegnati oggi 6 aprile con la Juventus, allo stadio Olimpico, e dovranno poi pensare alla stracittadina con la Lazio, in programma tra una settimana. La sfida contro i biancocelesti sarà estremamente delicata per ciò che riguarda la qualificazione alla prossima Champions League, con i capitolini che si stanno avvicinando sempre di più al 4° posto.Proprio delha parlato l’ex terzinoLupa Federico, in un’intervista rilasciata ai microfoni di “Oggi Sport Notizie“. Queste sono le parole del 43enne: “Inutile dire che questa è una sfida come le altre perché non lo è.

